Психолог: проблемы с психикой могут привести к сахарному диабету

Если психика не справляется с длительным стрессом, тело берет на себя часть ее функций, что чревато возникновением различных заболеваний, в том числе сахарного диабета. Об этом в беседе с РИАМО сообщила психолог клиники "Евроонко" Ольга Парамонова.

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"Если психика с чем-то не справляется, то происходящее переходит в аффект, а именно, в некое действие, например, крик, удар кулаком в стену, по столу и т. д. Если психика еще сильнее не справляется, то это переходит в тело. И тогда могут возникнуть артериальная гипертензия, язвенные поражения, сахарный диабет, мигрени, ишемическая болезнь сердца", - сказала Парамонова.

Что касается влияния стресса на возникновение онкологии, этот вопрос, по ее словам, до сих пор остается открытым. До этого Парамонова предупреждала, что длительный стресс оказывает негативное влияние на иммунитет, поэтому человек начинает чаще болеть. Также, по ее словам, стресс может привести к бессоннице или постоянной сонливости.

Кроме того, в зависимости от индивидуальных особенностей организма человек может начать терять, либо набирать вес.