Кардиолог рассказал, как межсезонье влияет на работу сердечно-сосудистой системы

В весенние месяцы у некоторых людей чаще проявляются обострение хронических заболеваний сердца и сосудов. Именно в межсезонье происходит ухудшение самочувствия, повышается артериальное давление, появляется аритмия и обостряется хроническая ишемия сердца. О причинах весеннего обострения недугов сердечно-сосудистой системы в беседе с изданием «Вести Подмосковья» рассказала врач-кардиолог ФНКЦ ФМБА России Евгения Еремина.

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Среди основных причин сезонных обострений заболеваний сердца специалист называет изменение биоритмов человека, климатические факторы, увеличение светового дня. Но самым опасным из них является малоподвижный образ жизни в течение зимних месяцев, когда организм расходует основные силы на обогрев.

По мнению доктора Ереминой, именно зимой люди начинают есть больше жирной и углеводной пищи, а потребление фруктов снижается, что приводит к нехватке полезных веществ.

С приходом весенних дней организм также снижает выработку гормона сна - мелатонина. Именно его недостаток приводит к нарушениям биоритмов организма и вызывает дисбаланс в работе его жизненно важных систем. Межсезонные скачки температуры воздуха, повышенная влажность и нестабильное атмосферное давление лишь усугубляют ситуацию. Все вышеперечисленные факторы провоцируют гипертонические кризы и сбои в работе сердца.

Для поддержания здоровья и снижения риска обострения сердечно-сосудистых заболеваний специалист советует постоянно контролировать артериальное давление, принимать назначенные лекарства и правильно питаться.