Продукты, которые снижают риск развития рака

Регулярное употребление некоторых продуктов снижает риски развития раковых заболеваний. К таким продуктам относится кофе, брокколи, помидоры и другие, об этом «Газете.Ru» рассказал главный врач клиники «Мамма», онколог, онкохирург, химиотерапевт Антон Иванов.

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«Брокколи и цветная капуста содержат антиоксиданты, позволяющие снизить риск рака молочной железы, а кофе помогает в профилактике рака кожи. Кроме того, помидоры и черника содержат ликопин, который также известен своими профилактическими свойствами», — объяснил Иванов.

По словам онколога, цельнозерновые продукты, богатые противораковыми антиоксидантами, пищевыми волокнами и фитоэстрогенами, способствуют профилактике рака толстой кишки.

«Темная зелень из семейства крестоцветных, например, руккола, содержит каротиноиды, которые обладают антиоксидантными свойствами и препятствуют развитию некоторых видов рака. Зеленый чай тоже помогает, в нем содержатся флавоноиды, замедляющие развитие рака и улучшающие самочувствие больных», — рассказал онколог.

Кроме того, в борьбе с раком также помогают семена льна, морские водоросли, а также орехи, ягоды и фрукты, являющиеся источником витаминов и минералов.