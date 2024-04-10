Главная опасность удаления бородавок дома

Удалять бородавки самостоятельно категорически запрещено, заявила врач и телеведущая Елена Малышева в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале. По словам дерматолога-косметолога Екатерины Коваль, бородавки вызывает вирус папилломы человека и они могут оказаться злокачественным образованием. Специалист пояснила, что удаление образований на коже может вызвать сильнейший ожог.

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Бородавка — это образование, вызванное вирусом папилломы человека. Это инфекционное заболевание. Этим вирусом можно заразиться, если у человека сниженный иммунитет <...> Чаще пациенты стараются удалить [бородавки] такими средствами, как чистотел или жидкий азот. Это неправильно. Если удалять чистотелом, есть риск глубокого ожога, который плохо поддается лечению, — заявила Коваль.

Как пояснила дерматолог, удаление бородавок происходит под местной анестезией, после чего образцы ткани отдаются на гистологическое исследование. Коваль также посоветовала детям 12–13 лет делать вакцины от вируса папилломы, чтобы избежать риск появления бородавок на половых органах.

Ранее врач-дерматолог Наталья Махнова заявила, что лекарства на основе чистотела, широко разрекламированные как безопасные средства борьбы с бородавками, нельзя использовать без предварительного прохождения диагностики у специалиста. Она объяснила, что содержащаяся в таких средствах кислота смертельно опасна, поскольку может ускорить распространение метастаз при онкологии. Кроме этого, вещества в чистотеле поражают не только бородавки, но и здоровые ткани.