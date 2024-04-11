Как избежать аллергии на первые цветущие растения

Аллергикам нужно привести себя в боевую готовность: уже цветут растения, чья пыльца вызывает поллиноз. Сразу после таяния снега зацветают ольха и верба, чуть позже - береза, потом одуванчик и злаковые травы. И пошло-поехало всю весну и лето, без перерыва до осени - до первых заморозков. Как подготовиться к сезону и смягчить проявления аллергии, разбиралась "РГ" - Неделя.

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По статистике Минздрава, в России сезонным аллергическим риноконъюнктивитом (поллинозом) сегодня страдает каждый третий взрослый и каждый четвертый ребенок. По данным ВОЗ, каждый год количество аллергиков вырастает на 10 процентов, каждое десятилетие - удваивается.

Название заболевания говорит само за себя: течет из носа, либо он заложен из-за отека слизистой, воспаляются и слезятся глаза. Работоспособность падает, голова тяжелая - из-за этого многие путают поллиноз с простудой (ОРВИ).

Но самое неприятное - если к аллергии относиться легкомысленно и не лечиться, с течением времени можно заработать бронхиальную астму.

Как отличить аллергию от простуды?

Симптомы схожи - насморк, зуд в носу и чихание, слезящиеся глаза, тяжелая голова. Но при поллинозе температура тела не повышается и - главный признак - если убрать контакт с аллергеном, быстро становится легче. Симптомы уменьшаются даже если аллергик уходит с улицы в помещение. Или после дождя - когда вредоносную пыльцу прибивает к земле.

С той же целью - свести к минимуму воздействие пыльцы - в сезон аллергии, придя домой, лучше сразу же принять душ и полностью сменить одежду.

Без лечения не обойтись

К сожалению, все способы "механически" убрать пыльцу - душ, промывание носа, использование воздушных фильтров, влажные уборки - это лишь полумеры. Облегчить состояние можно, но справиться с поллинозом полностью вряд ли получится.

Лечение аллергии проводится с помощью аллерген-специфической иммунотерапии. Пациенту многократно вводят микроскопические дозы аллергенов, приучая к ним организм. Но делают это осенью и зимой, и курс занимает несколько месяцев. Сейчас же выход один - купировать проявления аллергии можно применением антигистаминных препаратов, - объясняет врач-педиатр Тимур Мустанов.

"Сейчас в большинстве регионов цветет ольха. Вместе с ней почти сразу расцветает лещина, а следом и береза. Это три наиболее явных весенних аллергена", - говорит Мустанов.

По правилам начинать пить антигистаминное лекарство нужно еще до начала цветения - за неделю-другую, а лучше за месяц, тогда можно избежать серьезного дискомфорта.

Сезон поллиноза начинается с цветения ольхи, лещины и березы, это три самых серьезных весенних аллергена

"Лучше принимать препараты третьего или второго поколения, они не вызывают сонливость. Конкретное лекарство поможет выбрать врач. Скажу только, что всем известный "Супрастин", довольно старый препарат, не рекомендуется для длительного приема. Это антигистаминный препарат первого поколения - у него много побочных проявлений", - подчеркнул доктор Мустанов.

Прогноз на месяц вперед

Сориентироваться, какие растения уже начали цвести (большинство реагирует на пыльцу лишь некоторых), можно с помощью интерактивной карты Gismeteo - там отражается уровень загрязнения пыльцой. Сейчас в Московском регионе началось цветение березы, ольхи, орешника, вербы, мать-и-мачехи. Уровень пыления в Москве и Подмосковье оценивается как умеренный. В районе Пскова и в Питере пыление "сильное", а в Великом Новгороде - на самом высоком, "катастрофическом" уровне. Но картина меняется - уровень загрязнения зависит от многих факторов, в том числе дождя, ветра, температуры.

Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Ирина Невинная

Повнимательнее к детям

Тимур Мустанов также советует не пускать ситуацию на самотек и повнимательнее следить за состоянием детей.

"Родителям, у кого детки уходят в длительные бронхиты с конца марта по начало июня, стоит серьезно насторожиться - есть угроза по бронхиальной астме. Но если за ситуацию взяться как следует, состояние уходит практически бесследно", - заключил доктор Мустанов.

Между тем

Вакцина против аллергии на березовую пыльцу разработана учеными Института иммунологии ФМБА совместно с коллегами из Венского медуниверситета. Курс профилактики составит всего три-пять инъекций.

Сейчас при лечении поллиноза классическими препаратами на основе экстрактов растений-аллергенов приходится их вводить многократно - до 30 инъекций, а курс лечения растягивается на месяцы.

"Наш препарат можно использовать в более высоких дозах, что повысит его эффективность. Уже 3-5 инъекций приводят к защите от аллергии", - пояснил замдиректора по науке и инновациям института Игорь Шиловский.

Серия исследований показала, что курс вакцинации полностью защищает от аллергии на пыльцу березы, а также от сходных аллергенов (яблоко, персик, арахис, соя).