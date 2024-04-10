Первые случаи укусов клещей зарегистрированы в Алтайском крае

По данным управления Роспотребнадзора, обычно клещи в регионе начинают проявлять активность в третьей декаде марта. В Алтайском крае в некоторых местах еще лежит снег, но уже установилась теплая погода.

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Первые клещи уже начали выползать из теплой подстилки и даже стали нападать на людей. Первые случаи присасывания были зарегистрированы 2 апреля в Бийске. Один горожанин привез на себе клеща с отдыха в Горном Алтае. Кровососущие сразу были отданы на анализ. Было установлено, что возбудителей инфекций в насекомых не было.

Регион является эндемичным регионом по числу укусов и по доле выявления инфицированных клещей. По статистике, пик активности клещей приходится на май. Однако риски сохраняются вплоть до ноября. В Алтайском крае обитают 15 видов клещей.

Напомним, в Ставропольском крае десятки человек пострадали из-за укусов клещей. В Ленинградской области начался сезон активности клещей. За последнюю неделю в Санкт-Петербурге зафиксировано 18 нападений клещей на людей.