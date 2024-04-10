Почему появляется боль в тазу и как ее вылечить

Постоянная боль в тазу называется синдромом хронической тазовой боли (ХБТ). Помимо болезненных ощущений человек может столкнуться с нарушением функции нижних мочевых путей и половой системы.

© dreamstime.com

О том, почему появляется эта боль и как проходит диагностика и лечение, рассказал уролог DocMed Павел Низин.

Причины хронической тазовой боли

По словам врача, боль может возникать в одном органе, но отдавать в другой. При этом при жалобах на хроническую тазовую боль медики выделяют два состояния: когда боль — это симптом другого заболевания и когда явной патологии нет.

Среди самых распространённых причин синдрома первичной ХТБ Низин выделил первичный простатический болевой синдром и первичный мочепузырный болевой синдром.

Первый ещё называют хроническим простатитом. Проблему не всегда можно обнаружить при ощупывании предстательной железы. С возрастом вероятность появления проблемы у мужчин растёт.

Первичный мочепузырный болевой синдром обычно сопровождается ещё хотя бы одним симптомом и больше распространён среди женщин. Медик уточнил, что оба болевых синдрома обычно вызваны когнитивными, поведенческими, сексуальными нарушениями.

Диагностика хронической тазовой боли

Эксперт объяснил, что диагностика синдрома основана на субъективных данных пациента. Жалобы на боль должны наблюдаться как минимум в течение 3 месяцев при отсутствии других проблем со здоровьем. Плюс нужно исключить специфические заболевания, связанные с болью в тазу.

Лечение

По словам Низина, есть разные варианты терапии и выбор зависит от причины боли. Это могут быть, например:

обучение расслаблению мышц при появлении боли;

раннее направление пар к сексологу;

ударно-волновая терапия;

приём препаратов (нестероидные противовоспалительные средства, альфа-адреноблокаторы, прегабалин — противоэпилептический препарат);

электрическая стимуляция нервов через кожу.

Ранее «Секрет» рассказал о болезнях, которые могут провоцировать боль в спине.

Участников СВО будут пускать на рейсы без очереди. Детали

В России предложили запретить продажу вейпов. Законопроект