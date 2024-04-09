Врачи объяснили, могут ли очки ухудшить зрение

Спустя несколько недель ношения очков вы станете без них видеть хуже, чем раньше. Почему так происходит?

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Некоторые люди, когда начинают носить очки, спустя несколько недель замечают, что без них они видят хуже, чем раньше. И они ошибочно думают, что очки ухудшили их зрение.

Вот несколько вещей, которые вы можете заметить при ношении очков.

"Ленивые" глаза? Наши глаза работают почти так же, как камера с автофокусом. Внутри каждого глаза есть гибкая линза, которая контролируется мышцами, позволяющими нам фокусироваться на объектах на расстоянии. Примерно с 40 лет хрусталик нашего глаза постепенно затвердевает и теряет способность менять форму. Постепенно мы теряем способность фокусироваться на близких объектах. На данный момент не существует способа лечения этого отверждения хрусталика. Оптометристы исправляют это с помощью очков по рецепту. Как только мы привыкаем видеть всё чётко, наша терпимость к нечёткости снижается. Поэтому мы будем тянуться к очкам, чтобы снова хорошо видеть.

Неправильные очки? Ношение старых или неправильно подобранных очков может вызвать напряжение глаз и головные боли. Также подобные очки могут привести к ухудшению зрения у детей.

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А как насчёт грязных очков? Грязные или поцарапанные очки могут создать впечатление, что ваше зрение хуже, чем есть на самом деле. Также некоторые исследования показывают, что грязные очки могут содержать бактерии, способные вызвать глазную инфекцию.