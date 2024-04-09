От денег до латекса. Четыре вида аллергии, о которых вы даже не догадывались

Про аллергию на еду, пыльцу или домашних животных знают все. Тем более не заметить её очень трудно — реакция проявляется если не мгновенно, то очень быстро. А есть аллергены, которые не так очевидны, да ещё могут затаиться на дни и даже недели. О них рассказала врач — аллерголог-иммунолог DocMed Елена Добрынина.

Самые необычные виды аллергических реакций

1. Деньги. Бумажные купюры могут спровоцировать раздражение и контактный дерматит из-за краски, которая используется при производстве. В случае с монетами во всём виноват никель. Но россиянам повезло: этим металлом покрывают только монеты номиналом 1 рубль.

2. Вино. Гиперчувствительностью к алкоголю, особенно красному вину, страдает 10% населения планеты. Во всём виноваты белки винограда и плесени.

3. Латекс. Латекс, который используют при производстве презервативов, перчаток и катетеров, получают из сока каучукового дерева. Аллергия на него может проявляться по-разному — от сыпи до анафилаксии. В случае с презервативами можно даже получить ожог слизистой.

4. Кожа. Аллергия на кожаные изделия — это реакция на химическое вещество диметилфумарат, который используют в процессе дубления.

Откуда берётся аллергия у взрослых

Многие удивляются, когда уже во взрослом возрасте у них вдруг появляется реакция на какой-то аллерген. На самом деле в этом нет ничего удивительного. С возрастом иммунитет слабеет, защитные функции организма снижаются, обостряются хронические заболевания.

Причиной появления аллергических реакций у взрослого также могут быть перестройка гормональной и иммунной систем, изменения в обменных процессах, рассказала фельдшер Ирина Громова.

Ещё свой вклад вносят неблагоприятная экология, использование химических веществ в быту, переезд на новое место.