Что и когда цветет в разных регионах России: инфографика для аллергиков

Апрель, по словам врачей, это традиционно один из наиболее тяжелых месяцев года для людей, страдающих аллергией. Именно в этот период начинается активное цветение самых разнообразных растений, которое добавляет многим проблем. Самыми первыми, как правило, зацветают деревья — ольха, ива, орешник, осина, тополь, вяз, ясень, береза и клен. Особенно стоит опасаться этих растений на Урале и в средней полосе России, в том числе в московском регионе.

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В Крыму в апреле наибольшую опасность для аллергиков представляют кизил и первоцвет. А с мая по июнь обычно начинают зацветать хвойные деревья и злаковые травы. В частности аллергию могут спровоцировать сосны и ели, рожь, тимофеевка, овсяница и мятлик. А в Москве и области в этот период активно цветут одуванчик, костер, лисохвост, липа.

В июне эстафету перехватывают подорожник, гречишные растения, крапива, полынь, лебеда и амброзия. Позже всего эти растения начинают цвести в Сибири, Поволжье и в Приморском крае. На юге России аллергикам стоит опасаться амброзии, цветение которой начинается в середине лета и продолжается до середины осени. Кроме того, с конца июля по октябрь активно цветут сорные травы: полынь, марь, лебеда.