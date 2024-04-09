У резко побледневшей девушки диагностировали «болезнь вампиров»

Жительница Китая пожаловалась на рвоту, жар и волдыри по всему телу и узнала о редком диагнозе. Об этом сообщает The Thaiger.

© Lenta.ru

20-летняя девушка из города Ханчжоу, провинция Чжэцзян, с подросткового возраста испытывала дискомфорт во время менструаций. Врачи не выявили у китаянки никаких проблем со здоровьем, поэтому долгое время ей удавалось справляться с болью с помощью обезболивающих препаратов. Так продолжалось пока менструальные боли не стали невыносимыми. Одновременно у нее поднялась температура, повысилась чувствительность к запахам еды и солнечному свету, кожа резко побледнела, а моча приобрела красный цвет.

Когда на теле девушки появились волдыри и началась рвота черной жидкостью, ее семья забила тревогу. После этого по настоянию родственников она обратилась в больницу. Врачи провели обследование и диагностировали у нее эритропоэтическую протопорфирию — редкое заболевание, характеризующееся нарушением обмена порфиринов и высокой чувствительностью к солнечному свету, из-за чего его называют «болезнью вампиров». Пациенты с таким диагнозом страдают от проблем в работе желудочно-кишечного тракта, мышечных болей, бессонницы и беспокойства. Помимо этого, у больных могут наблюдаться спутанность сознания, галлюцинации, паранойя и судороги. Их кожа покрывается волдырями и чешется при попадании на нее солнечного света.

Врач, обследовавший китаянку, заявил, что заболевание не поддается лечению. Всем пациентам с «болезнью вампиров» следует исключить такие вредные привычки, как курение и употребление спиртного, а также избегать прямого попадания солнечных лучей на кожу. Кроме того, усугубить симптомы заболевания могут некоторые лекарственные препараты, чрезмерное голодание и инфекции.