В ВОЗ не исключили новых случаев заражения человека птичьим гриппом от млекопитающих

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не исключает, что после произошедшего в США заражения работника молочной фермы птичьим гриппом A(H5N1) могут быть зафиксированы новые случаи инфицирования людей этим вирусом вследствие контакта с больными млекопитающими животными.

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"Всякий раз, когда вирусы птичьего гриппа циркулируют среди птиц, существует риск спорадических инфекций у млекопитающих и людей из-за контакта с инфицированными животными, включая домашний скот, или загрязненной окружающей средой, и поэтому новые случаи заболевания людей не являются неожиданными", - предупреждает ВОЗ в информационном бюллетене.

Организация напомнила, что США уведомили ее 1 апреля о подтвержденном лабораторным путем случае заражения человека вирусом A(H5N1). Симптомы появились у заболевшего 27 марта. Заражение произошло, как считают специалисты, вследствие его контакта с "коровами, предположительно инфицированными вирусом гриппа А(H5N1)". Речь идет о "первом заражении человека гриппом A(H5N1) в результате контакта с зараженным крупным рогатым скотом" и о втором подтвержденном случае заболевания человека гриппом A(H5N1) в США.

Поскольку вирус "не приобрел мутаций, которые облегчают его передачу среди людей", ВОЗ охарактеризовала риск для здоровья населения как низкий. Для людей, которые в силу своей профессии имеют контакты с крупным рогатым скотом, опасность заражения расценивается "от низкой до умеренной". В этой связи организация на настоящий момент не рекомендует проводить какие-либо специальные скрининговые мероприятия для лиц, въезжающих в США, в пунктах пересечения границы.

С 2003 года по 1 апреля 2024 года, по данным ВОЗ, в мире было зарегистрировано в общей сложности 889 случаев заболевания и 463 случая смерти вследствие заражения вирусом A(H5N1). Последний по времени случай заболевания у людей, предшествовавший нынешнему случаю, был отмечен в марте во Вьетнаме.

Птичий грипп - инфекционная болезнь, вызываемая штаммами вируса гриппа типа А. Заболевание распространено во всем мире, многие виды диких птиц легко переносят заражение, но у некоторых, включая домашних, болезнь развивается и может быть передана человеку.