Что такое поллиноз и какие продукты при нем употреблять нежелательно

Заведующий кафедрой эпидемиологии и современных технологий вакцинации Сеченовского университета, член-корреспондент РАН Михаил Костинов перечислил продукты, которые лучше не употреблять людям, имеющим аллергию на пыльцу, то есть болеющих поллинозом.

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При поллинозе у человека отмечается перекрестная аллергия: аллергическая реакция может проявляться на тот продукт, на который на самом деле аллергии нет, так происходит из-за сходного строения белка истинного аллергена, передает Aif.ru.

К потенциально опасным продуктам относится мед, он может оказаться опасным для людей с аллергией на пыльцу деревьев, злаковых и сорных трав. Следующий продукт – орехи, они нежелательны для людей с аллергией на пыльцу деревьев и злаковых. Цитрусы (апельсины, мандарины и лимоны) могут навредить людям с аллергией на пыльцу злаковых и сорных трав. Зелень способна негативно сказаться на состоянии людей с аллергией на пыльцу деревьев и сорных трав.

Алкоголь же может сказаться негативно на всех аллергиках при любом виде поллиноза.

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