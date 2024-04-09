Стоматолог рассказал, что делать при проблеме с зубным имплантом

Потеря зубов, на которую влияют возраст и плохая гигиена, заставляет людей прибегать к дентальной имплантации. Что делать, если с имплантом возникла проблема, рассказал в беседе с «ФедералПресс» стоматолог-хирург Тимур Нимаев.

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«Это довольно редкая история – 1–5 случаев на 100 человек. И в большинстве ситуаций имплант не приживается в связи с несоблюдением рекомендаций врача», – отмечает специалист.

Стоматолог объясняет, что на обязательных осмотрах врач сразу же заметит проблему. Показателями того, что с имплантом что-то не так, являются постоянное ощущение боли или подвижность протеза.

Если имплант все-таки не прижился, то его изымают. После процедуры необходимо подождать 2–3 месяца, а затем, если нет проблем, можно устанавливать новый протез.

Нимаев уточняет, что чаще всего за новые импланты не нужно платить, ведь большинство имплантологических компаний спокойно их заменяют. Но в том случае, если состояние кости ухудшилось, то придется доплатить за проведение костной пластики.

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