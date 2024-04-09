Синдром хронической усталости признали системным заболеванием

Учёные Национального института здравоохранения США в течение восьмилетних исследований синдрома хронической усталости (СХУ) пришли к выводу, что СХУ – это не психосоматическое состояние, а системное заболевание, которое проявляется поражением разных органов.

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«В целом мы показываем, что синдром хронической усталости однозначно проявляется биологически, с поражением нескольких органов. Это системное заболевание. И люди, живущие с ним, заслуживают серьёзного отношения к их болезни», - заявил невролог Авиндра Нат, его слова цитируются в научной статье в журнале Nature Communications.

В ходе исследования учёные изучали две группы людей. В одной были 17 пациентов, у которых после инфекции развился СХУ, а в другой был 21 здоровый человек. Участникам были сделаны сканирование мозга, им провели тесты на когнитивные способности, мышечную силу. Они также прошли исследование крови, микробиома кишечника. Кроме того, испытуемых посадили на контролируемую диету и при этом у них измерялось потребление энергии и питательных веществ.

У людей с синдром хронической усталости был выявлен целый ряд биологических изменений в организме. В состоянии покоя у них был более частый пульс, сильный иммунный ответ, который истощал важные Т-клетки, менее разнообразный микробиом, низкий уровень катехоламинов, которые регулируют нервную систему во время движения. Последнее влечёт дисфункцию моторной коры мозга и повышает утомляемость.

Ранее невролог Екатерина Демьяновская рассказывала, что вирус герпеса может стать ведущей причиной синдрома хронической усталости. Эндокринолог Наталия Тананакина говорит, что усталость и снижение зрения могут говорить о развитии диабета.