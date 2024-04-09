Названы факторы риска инфаркта миокарда

Чтобы избежать сердечного приступа, нужно обращать внимание на факторы риска, такие как на наличие сахарного диабета, ожирения и артериальной гипертонии, рассказала в беседе с «ФедералПресс» врач-кардиолог Наталья Поленова. По ее словам, предсказать инфаркт миокарда нельзя, поэтому необходимо уделять внимание этим заболеваниям.

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Говоря о сердечном приступе, мы должны анализировать даже не характер боли, хотя у нее есть определенные особенности: приступообразность, неприятное чувство за грудиной, быстрое облегчение после приема нитроглицерина. Важнее факторы риска каждого конкретного пациента. Потому что сердечные заболевания уносят 75 % жизней в любой развитой стране, — отметила медик.

Кардиолог уточнила, что у сердечного приступа нет предвестников, поэтому боль за грудиной уже можно охарактеризовать как предынфарктное состояние или начинающийся сердечный приступ.

Врач напомнила: при появлении боли в груди следует обязательно сделать ЭКГ. Она добавила, что у женщин вероятность инфаркта меньше, чем у мужчин.