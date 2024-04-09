Продукты, которые плохо влияют на здоровье женщин

С возрастом доля здоровых женщин снижается: среди девушек 18-19 лет 23% уже имеют недомогания или заболевания, тогда как в группе женщин 30-34 лет таких уже 48%. В группе 45-49 лет доля женщин, считающих себя нездоровыми, составила около 75%.

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Цифры печальные и говорят о том, что мы точно что-то делаем не так в плане заботы о здоровье, говорит "Российской газете" превентивный врач-диетолог, эксперт по функциональному подходу восстановления организма и натуропатическим методикам Дмитрий Семирядов.

И продолжает: есть вещи, которые не несут очевидного вреда, поэтому ускользают от нашего внимания. А зря. Ведь урон для здоровья от них может быть сначала незаметен, но с течением лет может "выстрелить" в виде какого-либо хронического и часто неизлечимого состояния - диабета, аллергии, аутоиммунного процесса, "женских" заболеваний,

Продукты могут навредить в двух случаях: их избыточного потребления или наличия у человека индивидуальных "противопоказаний" (скрытая аллергия; генетика; определенные заболевания, при которых эти продукты под запретом).

Первое - сахар. Сюда же включаются: тростниковый сахар, сахаросодержащие продукты (печенья, конфеты, зефир и т.д.), а также мед, любые сиропы и даже отчасти сладкие фрукты.

С точки зрения химии сахар относится к углеводам. Это вещество, которое дает энергию. Но проблема сахара в том, что он рафинированный (очищен, идет в чистом виде), а наше тело на такое не рассчитано. Ведь в природе сахар всегда идет с клетчаткой (например, в фруктах), которая сильно замедляет его всасывание и смягчает воздействие на организм. Сахар в чистом виде - это для нас неестественная история, отсюда и последствия для здоровья, поясняет Семирядов.

"Множество блогеров рассказывают, насколько сильно преобразится ваше тело (и жизнь), если вы перестанете употреблять сахар: кожа помолодеет и подтянется, уйдут отеки, гормоны придут в норму, уровень стресса снизится. Конечно же, в большинстве случаев это, мягко говоря, преувеличение. Звучат призывы даже отказаться вообще от всего, что содержит сахар ("убираем вообще все фрукты и мед"). Некоторые авторы идут дальше, называя вообще все углеводы сахаром (даже крупы), и призывают отказаться вообще от любой пищи, которая их содержит, что, на мой взгляд, является абсолютно неприемлемым и просто вредит обычным людям", - рассказывает эксперт.

Рафинированный сахар и продукты с ним действительно несут определенный вред. Так, при избыточном потреблении сахар довольно быстро (буквально за 8 недель) может вызвать накопление жира в печени, а это уже главный фактор риска сахарного диабета.

Он может привести к ожирению. Сам по себе сахар не заставит вас набрать вес магическим образом, как и отказ от него не обязательно приведет к похудению. "Вы набираете вес лишь тогда, когда потребление калорий превышает расход, а их излишки идут в жировые депо. Минус продуктов с сахаром в том, что они содержат огромное количество калорий при малом объеме. В результате мы даже не догадываемся, сколько съели на самом деле, перекусывая печеньками или конфетами несколько раз в день. Затем многие пациенты удивляются:

"Даже не знаю, откуда у меня лишний вес, я ведь мало ем". Возможно, но калорий все равно много", - продолжает Семирядов.

Также сахар, продукты с ним (даже сладкие фрукты и мед) могут стать отличной пищей для патогенной микрофлоры в кишечнике, способствуя развитию заболеваний ЖКТ.

Доказано, что за относительно короткий промежуток времени ежедневное потребление продуктов с сахаром меняет структуру мозга, делая его в прямом смысле зависимым на уровне физиологии. Кстати, похожие эффекты вызывают сигареты, наркотики, алкоголь и азартные игры.

"Но если вы абсолютно здоровы, имеете нормальный вес и употребляете продукты с сахаром не чаще 2-3 раз в неделю, я не вижу в этом проблем. Полакомиться десертом иногда можно", - считает Семирядов.

А вот пациентам с выраженной "зависимостью" от сахара, нарушениями в микрофлоре кишечника, сахарным диабетом сахар из рациона лучше исключить.

Второе - глютен. Это растительный белок, основным источником которого являются пшеница и рожь. Его еще называют клейковиной, так как при нагревании он способен превращаться в нечто вроде клейстера. Кстати, в том числе за счет глютена те же хлеб и макароны имеют такую приятную текстуру.

Вред глютена связан с повышенной чувствительностью к нему (существует минимум 4 ее типа). Например, есть целиакия, которая является заболеванием с выраженными симптомами. Они проявляются даже при минимальном потреблении глютена: боль в животе, вздутие, ухудшение самочувствия, депрессия. Риски развития целиакии сильно зависят от генетики, ею страдают 4% людей. Таким пациентам действительно приходится полностью исключать глютен.

Еще около 60% населения нуждаются либо в отказе, либо в сильной минимизации глютена в рационе, так как есть и другие типы чувствительности к нему - скрытые аллергии по иммуноглобулинам Е и G. Они могут давать похожие симптомы или же протекать почти незаметно. У людей с повышенной чувствительностью к глютену при регулярном его потреблении доказаны риски развития заболеваний щитовидной железы и ЖКТ.

"Поэтому простой совет: если вы специально не занимались диагностикой чувствительности к глютену, то вы с вероятностью более 50% нуждаетесь в минимизации его в рационе."Потребление на ежедневной основе хлеба, макарон или любых других изделий из пшеницы рекомендую оставить в прошлом. Благо, их легко заменить: существует огромный выбор безглютеновых продуктов из той же кукурузы или риса. Многие из них мне лично по вкусовым качествам и питательной ценности нравятся даже больше", - констатирует Семирядов.

Третье - молочные продукты. "Многие могут подумать:

"Но как же? А наши бабушки? А мы? Все детство пили молоко и все было прекрасно. Не может оно быть вредным". Но нужно учесть следующее: мы - не наши бабушки, у нас сильно отличаются: экология, качество продуктов, уровень стресса, микрофлора в кишечнике, генетика. Все это влияет на то, будет для вас молочка другом или врагом", - считает эксперт.

Каждое новое поколение приобретает все больше скрытых или явных непереносимостей продуктов (в том числе молочных). Широко тиражируемый тезис "наши предки были очень здоровы" вызывает скепсис. Средняя продолжительность жизни на Руси составляла 35-40 лет. В 1867-1871 годах в возрасте до года умирало 26% детей. О каком здоровье речь? Плюс изначально, без медицины, выживали самые сильные, а мы по ним делаем выводы, продолжает врач.

Основных возможных негативных моментов у молочной продукции два: плохое усвоение лактозы из-за генетики или с возрастом. В результате она идет на корм не нам, а патогенным бактериям и грибкам в ЖКТ. Из-за этого растут риски серьезных нарушений микрофлоры кишечника и заболеваний ЖКТ.

"Тайфуны берут свое начало в океане, а хронические болезни - в кишечнике. И скрытая аллергия на молочный белок (казеин) встречается очень часто. Практически у всех моих (и не только моих) пациентов выявляется такая реакция иммунной системы", - говорит врач Семирядов.

Дело в том, что человеческий вид употребляет молочную продукцию всего на протяжении 10 тысяч лет. В масштабах эволюции этого слишком мало, чтобы наша генетика качественно приспособилась к белку коровьего молока и лактозе.

В России, по некоторым данным, плохая генетика по лактозе составляет чуть ли не 50%. Возможно, такой высокий процент людей, не переносящих молоко, связан исторически с низким потреблением этого продукта.

Потребление молока на большую многодетную семью на Руси составляло около 400-600 литров в год. Если разделить на 7 человек, получим около 200 г в день, что очень мало по сравнению с современным потреблением. Русские почти не ели и молочные продукты. Впервые производство сливочного масла было налажено Верещагиным лишь в 1880-х годах. Потреблению молочных продуктов в России - всего около 150 лет, а доступными для большинства народа они вообще стали только при советской власти. То, что молоко исконно наш продукт - это не более, чем миф, рассказывает Семирядов.

Потребление "молочки" на фоне скрытой аллергии может иметь повышенные риски развития других аллергических реакций, сбоев работе иммунитета, воспаления в ЖКТ и в организме в целом, аутоиммунных заболеваний. Если наша иммунная система реагирует на какой-либо продукт, а мы его каждый день "подкидываем", вряд ли это закончиться чем-то хорошим. В краткосрочной перспективе скрытая аллергия может проявляться простым ухудшением самочувствия, усталостью, отечностью, воспалениями на коже, и т. д. Эти симптомы люди обычно связывают с чем угодно, кроме еды.

Если у человека идеальная микрофлора в кишечнике, отличная генетика по отношению к "молочке", нет скрытой аллергии на казеин и абсолютно никаких симптомов, ему можно употреблять молочную продукцию. Но таких людей мало. Кстати, скрытая аллергия на белок козьего молока встречается заметно реже.

Четвертое - вода в пластиковых бутылках. Сюда же можно отнести любой контакт с пластиком.

В исследовании 2018 года было обнаружено наличие микро- и нанопластика в 93% образцов бутилированной воды, продаваемой 11 различными брендами в девяти странах мира. Один литр воды из пластиковой бутылки содержит 240 000 пластиковых частиц.

Нанопластик, составляющий одну тысячную средней ширины человеческого волоса, настолько мал, что может мигрировать через ткани пищеварительного тракта или легких в кровоток, распространяя потенциально вредные синтетические химические вещества по всему телу.

Нанопластик является наиболее опасным типом пластика для здоровья, так как мельчайшие частицы могут проникать в отдельные клетки и ткани крупных органов, нарушая клеточные процессы и способствуя накоплению химических веществ, нарушающих работу эндокринной системы, таких как бисфенолы, фталаты, антипирены, полифторированные вещества (ПФАС) и другие. Кстати, особенно опасно нагревание пластика, так как в этом случае токсинов в воду выделяется на порядок больше. Все ведь забывали в машине на солнце воду или лимонад? Теперь вы знаете цену.

Бисфенол, фталаты и другие вещества из пластика еще называют эндокринными разрушителями, так как они могут нарушать гормональный фон, а также связаны с диабетом, ожирением, сердечно-сосудистыми заболеваниям, онкологией, раком простаты, мастопатиями, эндометриозом, и т.п. Также вещества из пластика сопутствуют гинекологическим заболеваниям и бесплодию.

Избегайте воду в пластике, не давайте ее своим детям, советует Семирядов. Стекло - безопасный вариант.

И пятое - трансжиры. Под этим термином подразумевается тип твердых жиров, которые получены из жидких растительных масел.

"По крайней мере, о маргарине вы слышали точно. И, надеюсь, его нет у вас на кухне. Зачем делать из жидкого жира твердый? Удобно для промышленности (перевозка и хранение). Почему не взять сразу твердый жир вроде сливочного масла? Очень дорого. Какое-нибудь подсолнечное масло намного дешевле превратить в твердый жир. И, как обычно, все, что в промышленности делается ради максимальной экономии, оказывается либо просто вредным, либо очень вредным", - делится врач.

Он уверен, что если с сахаром не все так однозначно, то трансжиры - это чистое зло. Абсолютно никакой пользы, один вред, и с этим согласны все мировые организации, включая ВОЗ. По ее данным, высокое потребление трансжиров увеличивает риск смерти от любой причины на 34%, смертности от ишемической болезни сердца на 28% и ишемической болезни сердца на 21%. Трансжиры не имеют известных преимуществ для здоровья.

Где же содержатся трансжиры? Список огромен и может даже слегка напугать, ведь многие люди употребляют такие продукты на ежедневной основе.

Они содержатся в заменителях сливочного масла (таких, как кулинарный жир), гидрогенизированных растительных маслах, фритюре, маргаринах, некоторых сортах попкорна для микроволновок, фаст-фуде (жареные блюда быстрого приготовления - курица, рыба, гамбургеры, картофель фри и т.д.), хлебобулочных изделиях (кексы, пирожные, пончики), заменителях молока и сливок для кофе, картофельных и кукурузных чипсах, замороженных готовых блюдах (пицца, пироги, мясные рулеты), глазури.

Еще хуже то что производители по закону не обязаны указывать слово "трансжиры" в составе, и могут называть их совершенно иначе, чтобы не отпугивать потенциального покупателя: маргарин, кондитерский жир, заменитель масла какао, гидрогенизированное масло, заменитель молочного жира, порошковый гидрогенизированный жир, "молочный, творожный или сырный продукт с растительными жирами". Кстати, трансжиры также можно найти в естественном виде в мясе и молочных продуктах жвачных животных (коров, овец, коз). То есть, природа все же допускает их минимальные количества в пище (но незначительные!).