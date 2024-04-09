Стало известно, что провоцирует появление аллергии у взрослых

Даже у взрослых может появиться аллергия. Вот что её провоцирует
Многие об этом не знают и, впервые столкнувшись, принимают за всё что угодно, но только не за аллергию. Ведь её никогда до этого не было. Но организм со временем меняется, и создаются условия, которые позволяют проявиться этому заболеванию. Подробнее рассказали врач — аллерголог-иммунолог Алла Рафаелян и фельдшер Ирина Громова.
Появление аллергии у взрослого
С возрастом организм становится более чувствительным, рассказала «Российской газете» фельдшер пансионата Тёплые беседы» в подмосковных Люберцах Ирина Громова. Этому способствуют ослабление иммунитета, снижение защитных функций организма и хронические заболевания.
Ещё свой вклад вносят неблагоприятная экология, использование химических веществ в быту, переезд на новое место.
Появление аллергической реакции зависит исключительно от реакции иммунной системы человека на раздражитель (аллерген), уточнила аллерголог-иммунолог Европейского медицинского центра Алла Рафаелян. По её словам, причиной появления аллергических реакций у взрослого также могут быть перестройка гормональной и иммунной систем, изменения в обменных процессах.
«Всё это может способствовать тому, что организм начнёт воспринимать привычный аллерген как чужеродный», — сказала аллерголог.
Повышает риск развития аллергии и наследственность. Но есть случаи, когда организм адаптируется к раздражителям и даже в семье аллергиков у человека не появляется аллергия.
В целом же ей страдают более 40% пенсионеров во всём мире.
Можно ли избавиться от аллергии навсегда
Если очень долго не контактировать с провоцирующим фактором, придёт момент, когда человек сможет спокойно взаимодействовать с продуктами, явлениями и животными, на которые раньше была реакция, объяснил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
По его словам, при такой схеме иммунная система «забывает» о существовании аллергена, соответственно, и недуг отступает.