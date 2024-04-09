Весенняя аллергия: ошибка генетики и что с ней делать

Специалист Роспотребнадзора Марина Вершинина назвала три способа минимизировать проявления аллергии в сезон.

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Первый и главный прием – избегать контакта с аллергеном. Для этого надо знать, где именно подстерегает опасность. Для аллергиков это особенно важно с наступлением теплого сезона, когда начинается цветение растений.

«Сначала весной зацветают опыляемые ветром деревья, затем приходит очередь злаков, за ними сорняков, потом наступает повторное цветение злаков», - говорит эксперт.

Второй способ – знать врага в лицо. По словам Вершининой, хорошо, если аллергик реагирует только на пыльцу какого-то одного растения. Узнать это можно, сдав анализ на антитела к тому или иному предполагаемому раздражителю, чтобы потом обходить его стороной.

Многие платные клиники призывают сдавать анализы на широкий спектр аллергенов: это уловка, направленная на отъем денег у зависимых от раздражителей людей. Метод случайного перебора по определению не может дать четкого результата, рассказала специалист ИА RuNews24 .

Третий метод – терапевтический, основанный на так называемой иммунотерапии. Пациенту делают инъекции раствора аллергена, постепенно повышая дозу. Принцип «подобное лечат подобным» преследует цель переключить иммунную реакцию на другие более безопасные раздражители.

«Надо помнить, что вылечить аллергию невозможно. Это заболевание, обусловленное наследственностью и заявляющее о себе при неблагоприятном сочетании множества факторов «в нужное время в нужном месте», - поясняет Вершинина. «Поэтому не стоит верить посулам коммерсантов от медицины, обещающим стопроцентное излечение, конечно, после платной сдачи множества анализов и прохождения различных сомнительных процедур», предупреждает эксперт.

По словам Марины Вершининой, победить аллергию совсем медицинская наука пока не способна, но минимизировать ее проявления вполне возможно с учетом всех перечисленных рекомендаций.