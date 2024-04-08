Пожилых людей предостерегли от ухода за внуками из-за страшной болезни

Пожилые люди, ежедневно присматривающие за маленькими внуками, в шесть раз чаще становятся переносчиками бактерии Streptococcus pneumoniae, заявили ученые из Йельской школы общественного здоровья (YSPH) и компании Pfizer на Европейском конгрессе клинической микробиологии и инфекционных заболеваний в Барселоне. Согласно их исследованию, во всем мире от пневмококка ежегодно умирают около 2 млн людей. Ученые призвали прививать пенсионеров от инфекции.

Основная польза пневмококковой вакцинации взрослых заключается в непосредственной защите пожилых людей, контактирующих с детьми, которые все еще могут быть носителями и переносчиками некоторых штаммов пневмококка вакцинного типа, несмотря на успешные национальные программы вакцинации детей, — сказано в работе.

Бактерии обитают в дыхательных путях и передаются воздушно-капельным путем. Отмечается, что пневмококковые инфекции в основном поражают детей в возрасте до двух лет и пожилых людей. Согласно исследованию, пенсионеры, редко контактировавшие с внуками (один или два раза в месяц), реже заражались пневмококком.

Ранее врач-иммунолог Андрей Продеус заявил, что специфического лечения вируса Эпштейна — Барр в настоящее время не существует. По его словам, большинство его носителей даже не подозревают, что инфицированы. Вирус Эпштейна — Барр живет с человеком, как и вирус герпеса, поэтому смысла в его лечении нет.