Онищенко оценил вероятность распространения инфекций из-за паводка в Орске

В Орске выявили 27 случаев кишечной инфекции, связанных с паводковой ситуацией. Что необходимо предпринять и есть ли угроза распространения инфекции, «Парламентской газете» рассказал бывший главный санитарный врач России, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

- Геннадий Григорьевич, как вы оцениваете ситуацию с распространением инфекций при паводке?

- К сожалению, то, что сейчас там происходит, — закономерность. Одна из главных задач, которая ставится в таких случаях, когда у людей нарушается водоснабжение — нормальное обеспечение питанием. Это как следствие, и перед медиками всегда стоит задача минимизировать эти последствия. Поэтому, скорее всего, здесь нужно было более тщательно за этим следить.

- Какой наиболее вероятный способ распространения инфекций при паводке?

- Через пищевой и водный фактор. Это элементарный путь передачи инфекции. Главная задача сейчас — выявить всех больных, носителей, госпитализировать и пролечить. Потому что распространение, вероятно, очень высоко, учитывая, что у людей нет нормальных условий. Поэтому сейчас главная задача — купировать вспышку.

- Росгидрометцентр утверждает, что пик паводка ожидается 10 апреля. Ситуация с инфекциями и заболеваниями в районе затопления будет только усугубляться?

- Там 10 тысяч домов подтопило, и нужно с каждым конкретным человеком разобраться. Создать им минимально безопасные условия, кормить доброкачественной пищей, потому что сами они готовить не умеют. Создать условия для личной гигиены, чтобы были горячая вода, гарантированная питьевая вода. А все остальное — это уже к МЧС и Гидромету.