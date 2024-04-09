Шесть симптомов, требующих консультации у эндокринолога

В 2023 году директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии» Минздрава России, член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева сообщила, что почти половина россиян имеет какое-нибудь эндокринное заболевание.

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«Эндокринная система отвечает за выработку гормонов, которые регулируют функционирование внутренних органов. Именно поэтому нарушения в её работе могут сказаться на состоянии всего организма. Безусловно, такие недуги требуют своевременной диагностики и соответствующего лечения. Расскажу о причинах, симптомах и профилактике эндокринных заболеваний», — Инга Сакеян, врач-эндокринолог и диетолог, ассистент кафедры, гастроэнтерологии и гепатологии СПбГУ, блогер.

Симптомы, требующие консультации у эндокринолога

Наиболее яркими признаками наличия эндокринного заболевания являются:

Беспричинное увеличение или снижение веса, его колебания. Потеря или усиление аппетита. Повышенная жажда, особенно вкупе с потерей аппетита, тошнотой, частым мочеиспусканием — признаки манифестации диабета. Изменение общего самочувствия: слабость, усталость, быстрая утомляемость. Перемены в настроении и либидо. Обмороки.

Любой из этих тревожных звоночков требует скорейшего обращения к врачу.

Есть ещё ряд симптомов, на которые следует обратить внимание, так как они тоже могут быть обусловлены эндокринными проблемами. Среди них изменение пульса и давления, частоты мочеиспускания, а также различные кожные проявления: гиперемия (величение притока крови к органам или тканям), покраснение голени или потемнение кожи в области подмышек, локтей и шейных складок. В таких ситуациях рекомендуется осмотр специалиста.

Полиурия (частое обильное мочеиспускание), полидипсия (сильная жажда) и потеря веса могут быть признаками сахарного диабета, вызванного значительным повышением уровня глюкозы в крови. Эти симптомы наиболее заметны при I типе диабета из-за катастрофического дефицита инсулина, необходимого для усвоения глюкозы организмом.

В отсутствие достаточного уровня инсулина глюкоза не может быть использована как источник энергии, что приводит к голоду, активации компенсаторных механизмов и образованию кетоновых тел, включая ацетон.

Эти кетоны формируются как альтернативный источник энергии, особенно для головного мозга, который быстро реагирует на её дефицит. Повышение уровня кетоновых тел в крови вызывает симптомы, такие как увеличение осмолярности крови (величина давления растворенных частиц), что приводит к усилению жажды, а значит, и к более частому мочеиспусканию.

Поскольку организм использует альтернативные источники энергии из-за отсутствия доступной глюкозы, происходит потеря веса. Кроме того, на фоне этого процесса человек может испытывать тошноту, что препятствует нормальному приёму пищи, усиливая процесс похудения.

В отдельную группу симптомов можно отнести слабость, отёчность, запоры, набор веса, заторможенность, ощущение холода и апатию. Эти проявления могут быть объяснены замедлением процессов пищеварения и обмена в тканях. Недостаток тироксина, основного гормона, вырабатываемого щитовидной железой, приводит к замедлению всех функций организма, что вызывает описанные симптомы.

Однако реакция на этот дефицит может быть индивидуальной: у некоторых людей гипотиреоз может проявиться в лабораторных анализах, несмотря на отсутствие жалоб на самочувствие, в то время как у других даже небольшое снижение уровня гормонов может вызвать полный набор симптомов из-за индивидуальной чувствительности. Апатия и депрессия также могут быть следствием гипотиреоза (недостаток гормонов щитовидной железы), вызванного снижением выработки гормонов щитовидной железы.

Как проходит осмотр у эндокринолога

Многие вопросы в эндокринологии можно решить, основываясь только на жалобах пациента, то есть даже личное присутствие на приёме требуется не всегда. Этим можно объяснить эффективность онлайн-консультаций и телемедицины. Однако осмотр всё-таки важен для полноценного обследования, особенно если у человека возникают какие-либо из вышеописанных симптомов.

Осмотр всегда начинается с беседы. Специалист выясняет причину обращения, просит рассказать обо всем, что беспокоит пациента, изучает анамнез и подробную историю болезни. После получения всех необходимых данных фокус внимания переходит на текущие симптомы, их развитие и возможные причины.

Далее измеряются так называемые жизненные показатели: давление и пульс, вес, рост, объём талии и бёдер. Это необходимо, чтобы выявить отклонения, например наличие ожирения.

Эндокринолог прощупывает щитовидную железу и грудные железы, изучает состояние кожных покровов и волос. При необходимости могут быть назначены дополнительные методы исследования, например УЗИ. Всем подряд такая процедура не назначается, для применения визуализационных методов должны быть веские основания.

Причины эндокринных заболеваний

Важную роль в возникновении эндокринных заболеваний играют генетические мутации. При определённых условиях, в том числе из-за воздействия среды, гены с поломкой могут проявиться в виде недугов.

К примеру, болезни щитовидной железы могут быть обусловлены и генетической предрасположенностью, и внешними факторами. Так, люди, проживающие на йододефицитной территории, более подвержены узловым образованиям.

О сахарном диабете II типа можно сказать то же самое. В основе заболевания — генетика, в сочетании с некорректным питанием, отсутствием физических нагрузок и, как следствие, набором веса. В результате эти факторы позволяют реализовать генетическую предрасположенность.

Иногда причиной эндокринных заболеваний становятся инфекции. Пример — подострый тиреоидит — вирусное воспалительное заболевание щитовидной железы. Однако это скорее редкость, а к наиболее частым причинам можно отнести неправильный образ жизни, нарушенное питание и генетическую предрасположенность.

Профилактика эндокринных заболеваний

Профилактика эндокринных заболеваний основана на контроле факторов риска и здоровом образе жизни.

Старайтесь поддерживать здоровый вес, питайтесь правильно и не забывайте про регулярную физическую активность. Помните, что негативное воздействие на эндокринную систему оказывают чрезмерный или затяжной стресс, а также вредные привычки.

Обратите внимание на семейный анамнез. К примеру, если у вашего родителя диабет, рекомендуется как можно раньше начать отслеживать состояние своего здоровья, чтобы вовремя выявить любые изменения. Существуют различные генетические исследования, с помощью которых также можно получить информацию о предрасположенностях и рисках заболевания.

Посещайте врача для профилактических осмотров и контроля анализов — раннее выявление проблем и своевременное лечение очень важны. Существует минимальный список анализов для отслеживания показателей здоровья: общий анализ крови, ТТГ для женщин и ПСА для мужчин с определённого возраста. Дополнительные анализы могут быть рекомендованы в зависимости от конкретной ситуации.

Если тревожные симптомы уже появились — не откладывайте визит к специалисту.