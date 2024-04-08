Назван фактор, повышающий летальность рака груди

Ученые из Казанского государственного медицинского университета в составе научного коллектива обнаружили, что депрессия может значительно повышать вероятность летального исхода рака молочной железы. Результаты исследования опубликованы на сайте EClinicalMedicine.

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Работа российских ученых представляет собой мета-анализ предыдущих исследований на тему факторов летальности и успешного лечения рака молочной железы. Отмечается, что под аналитический обзор попали англоязычные исследования с участием более ста добровольцев.

Результаты показали, что распространенность депрессии у больных раком молочной железы женщин варьируется от 4,5% до 38%. При этом наличие такого психического расстройства повышает риск летального исхода по всем причинам (в том числе связанным с заболеванием) у пациенток с раком груди I-III стадии на 50%. Также выяснилось, что наибольший риск ухода из жизни (2-2,5-кратное увеличение) проявляется у женщин с раком молочной железы на ранних стадиях (I и II).

У женщин с неметастатическим раком молочной железы, которые сообщают о симптомах легкой или умеренной депрессии в течение нескольких недель после операции по удалению опухоли, риск летального исхода примерно в 2,5 раза выше в течение следующих 8-15 лет, чем у женщин с незначительными признакам расстройства или их отсутствием.

Ученые отметили, что депрессия при раке не только снижает качество жизни человека, но и является независимым предикатором низкой выживаемости. Они заявили, что работа над психическим благополучием пациенток (психотерапия и лечение антидепрессантами) с раком молочной железы может снизить уровень стресса и повысить вероятность успешного лечения.