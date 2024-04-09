Четыре признака: что такое золотистый стафилококк и как определить его наличие в еде
После проверки торговых точек по продаже фастфуда и готовой еды Роскачество обнаружило сразу несколько опасных бактерий в шаурме, среди которых — золотистый стафилококк. «Вечерняя Москва» обсудила со специалистом, что это такое и можно ли определить на вид зараженную продукцию.
Что такое золотистый стафилококк
По словам врача-терапевта Надежды Чернышовой, золотистый стафилококк — опасная и агрессивная бактерия, которая часто живет на коже человека и вызывает гнойное воспаление. Проявляется чаще всего как кишечная инфекция со следующими симптомами:
- тошнота;
- рвота;
- жидкий стул;
- высокая температура;
- гнойные ранки на коже.
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При соблюдении технологии производства и приготовления пищи вероятность подхватить золотистый стафилококк минимальная. Однако если люди не соблюдают санитарные нормы, то вероятность заражения резко возрастает, отметила терапевт.
— Люди могут подхватить стафилококк из-за того, что продукт готовил носитель инфекции, но этот факт не указали в его санитарной книжке. Также могли быть нарушения в технологиях производства. Например, по правилам нельзя нарезать сырое и готовое мясо на одной доске. Это тоже увеличивает шанс столкнуться с инфекциями, — сообщила Чернышова.
Определить по виду и запаху
Собеседница «ВМ» рассказала, что некачественную продукцию выдают несколько очевидных факторов.
— Готовая покупная еда не должна иметь неприятного запаха, склизкости, липкости, зеленоватого или другого несвойственного еде цвета. Это те признаки, которые могут выдать пищу не первой свежести, — пояснила Чернышова.
Она рекомендовала не есть полуфабрикаты в консервах и не покупать готовую продукцию у бабушек на рынке. В этом случае вероятность подхватить неприятные бактерии в разы выше.