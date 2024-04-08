Ученые рассказали об опасности парацетамола

Ученые из Калифорнийского университета в США выяснили, что расщепление в организме ацетаминофена (парацетамола) может привести к окислительному стрессу и накоплению опасных для сердца токсинов. Результаты работы представлены на сайте American Physiological Society (APS).

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Считается, что применение парацетамола, активного ингредиента многих обезболивающих препаратов, не несет рисков появления опасных побочных эффектов. Его часто назначают людям с высоким кровяным давлением или сердечными заболеваниями вместо нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), таких как ибупрофен.

В новом исследовании ученые решили выяснить, действительно ли парацетамол безопасен. Для этого они провели эксперимент с участием лабораторных мышей. В течение недели части грызунов давали давали воду, содержащую количество ацетаминофена, эквивалентное 500 мг (такое количество содержится в одной таблетке Тайленола) в день для взрослого человека. Другие мыши были случайным образом объединены в контрольную группу.

По истечении семи дней ученые обнаружили, что в организме мышей из экспериментальной группы произошли значительные нежелательные изменения в уровнях белков, связанных с биохимическими путями выработки энергии, работы антиоксидантной системы и удаления клеточного «мусора». В частности, употребление парацетамола затрагивало 20 различных сигнальных путей.

Ученые предположили, что длительное применение этого препарата в средних и высоких дозах способно вызвать проблемы с сердцем в результате окислительного стресса (форма повреждения клеток) и накопления в организме токсинов при расщеплении парацетамола. Чтобы подтвердить корректность таких выводов, необходимо провести дополнительные исследования с участием людей.