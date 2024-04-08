Врач рассказала, как солнечное затмение влияет на психику

Солнечное затмение не вызывает серьезных проблем со здоровьем даже у метеозависимых людей. Об этом в беседе с Banki.loans сообщила врач общей практики Лариса Алексеева.

По словам спикера, солнечное затмение не сопровождается магнитными бурями и особо не влияет на активность Земли.

«Метеозависимые люди переносят тяжело именно периоды, когда начинаются магнитные бури. В этот период у многих скачет артериальное давление, возникает бессонница, обостряются некоторые хронические недуги», - пояснила эксперт.

Однако в период солнечного или лунного затмений, когда особой активности в космосе нет, говорить о проблемах на физиологическом уровне не приходится.

«Солнечное затмение может влиять только на эмоциональное состояние человека. Если имеются ментальные проблемы, например, психические или нервные расстройства, то они могут усилиться в этот период», - добавила врач.

Так, у человека может обостриться чувство тревожности, возникнуть бессонница и начаться паника при любых раздражающих факторах, добавила спикер.

В понедельник, 8 апреля, впервые в 2024 году произойдет полное солнечное затмение, когда Луна на несколько минут полностью закроет светило. Наблюдать небесное шоу смогут жители Америки. В России солнечно затмение увидеть не удастся.