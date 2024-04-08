Какие цветы опасны для аллергиков, рассказала иммунолог

Весна – период цветения растений, особую опасность она представляет для аллергиков. Возникшие симптомы не спутать ни с чем: глаза, нос чешутся, начинается чихание, появляется сухой кашель. О том, какие букеты не стоит дарить аллергикам, рассказал врач-токсиколог Михаил Кутушов в беседе с «Вечерней Москвой».

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По словам специалиста, лилии могут вызвать неприятные симптомы у человека с аллергией, опасными также являются набирающие в последние годы популярность ромашки. Этот цветок – потенциальный возбудитель тяжелой анафилаксии. Вызвать реакцию могут и чаи, примочки, кремы и отвары из ромашки.

В последние годы флористы стали добавлять в букеты злаковые. Но это – один из видов аллергенов. Есть риск формирования перекрестных реакций. Кроме того, по словам Кутушова, астры, хризантемы, герберы и домашняя герань могут быть возбудителями аллергической реакции.

Аллергенность цветом зависит от различных факторов, такой тип реакции чаще всего возникает при воздействии пыльцы на слизистые глаз, верхних и нижних дыхательных путей. Спровоцировать аллергию могут разные компоненты букета – и пыльца, и сок растения, и даже почва, которая используется для оформления букетов, пояснил врач.

Ранее иммунолог Наталья Мальцева рассказал, как избаваться от аллергии на холод. Важно понимать, что холодовая аллергия – это собирательное понятие, которое включает в себя разнообразные реакции, возникающие на морозе.