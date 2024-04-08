Врач объяснила, как кашель может быть связан с гельминтозом
Кашель, как указывает врач-терапевт флагманского медицинского центра «Будь Здоров на Рязанском проспекте» Анастасия Симахина порталу «Газета.Ru», может быть одним из симптомов заражения паразитами.
Гельминтозы, вызываемые паразитическими червями, часто маскируются под другие заболевания, что усложняет диагностику. К примеру, кашель может быть вызван аскаридозом, эхинококкозом, токсокарозом и другими гельминтозами.
Симптомы аскаридоза легких могут включать общую слабость, повышенную температуру, увеличение лимфатических узлов, приступы удушья, зуд, боли в животе, тошноту и рвоту.
Инфицироваться аскаридой можно через проглатывание яиц гельминта, чаще всего они находятся на немытых овощах, фруктах, зелени и ягодах, а также на немытых руках.
Необнаруженные и необработанные гельминтозы могут привести к серьезным осложнениям, вплоть до смертельного исхода. Однако своевременная диагностика и лечение помогают избежать негативных последствий.
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