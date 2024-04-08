Как кашель может быть связан с гельминтозом

Кашель, как указывает врач-терапевт флагманского медицинского центра «Будь Здоров на Рязанском проспекте» Анастасия Симахина порталу «Газета.Ru», может быть одним из симптомов заражения паразитами.

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Гельминтозы, вызываемые паразитическими червями, часто маскируются под другие заболевания, что усложняет диагностику. К примеру, кашель может быть вызван аскаридозом, эхинококкозом, токсокарозом и другими гельминтозами.

Симптомы аскаридоза легких могут включать общую слабость, повышенную температуру, увеличение лимфатических узлов, приступы удушья, зуд, боли в животе, тошноту и рвоту.

Инфицироваться аскаридой можно через проглатывание яиц гельминта, чаще всего они находятся на немытых овощах, фруктах, зелени и ягодах, а также на немытых руках.

Необнаруженные и необработанные гельминтозы могут привести к серьезным осложнениям, вплоть до смертельного исхода. Однако своевременная диагностика и лечение помогают избежать негативных последствий.

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