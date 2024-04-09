Почему не надо лечить вирус Эпштейна — Барр

Специфического лечения вируса Эпштейна — Барр в настоящее время не существует, заявил в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале врач-иммунолог Андрей Продеус. По его словам, большинство его носителей даже не подозревают, что инфицированы. Вирус Эпштейна — Барр живет с человеком, как и вирус герпеса, уточнил он.

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В настоящее время специфического лечения вируса не существует. Более того, большинство из тех, кто инфицирован, живут с ним и в ус не дуют, — сказал иммунолог.

Врач Елена Малышева добавила, что вирус Эпштейна — Барр легко определяется и вокруг него образовался «целый бизнес», когда людям пытаются продать иммуномодуляторы, БАД и другое. По ее словам, поддаваться на эти уловки не нужно.

Ранее сообщалось об открытии ученых, которые позволили выявить уязвимые места в структуре вируса Эпштейна — Барр. Ожидается, что это может привести к разработке целевых методов лечения в будущем. Вирус поражает около 95% населения планеты и способен вызывать серьезные заболевания, такие как инфекционный мононуклеоз, рассеянный склероз и некоторые виды рака, включая лимфому.

До этого Малышева заявила, что с вирусом герпеса живут почти 100% населения земли, при этом у 80% зараженных он проявляется периодически. По ее словам, он может представлять серьезную опасность для здоровья, так как некоторые его разновидности, такие как опоясывающий герпес, вызывают невыносимую боль.