Аллерголог рассказала о мерах предосторожности в период аллергии

С началом весны люди начинают испытывать дискомфорт из-за аллергии. Как обезопасить себя от сильной аллергической реакции, объяснила «ФедералПресс» врач-аллерголог Надежда Логина.

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«Аллергия повторяется из года в год, она носит сезонный характер. Респираторные инфекции так себя не проявляют», – отмечает врач.

Сезонная аллергия вызвана цветением различных растений. А продолжаться такие аллергические реакции могут вплоть до выпадения снега, если осень выдается теплая.

Чтобы обезопасить себя, эксперт советует избегать мест скопления растений, вызывающих аллергическую реакцию, проводить ежедневную уборку квартиры. А при проветривании закрывать окна мокрой тканью, чтобы предотвратить попадание пыльцы в помещение.

Логина подчеркивает, что при подозрении на аллергию необходимо посетить врача, ведь в наше время есть возможность их лечить.