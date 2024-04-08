Туберкулёз — это инфекционное заболевание, которое чаще всего поражает лёгкие и вызывается определённым видом бактерий. Врач, клинический фармаколог, ассистент кафедры терапии БФУ им. Канта Яна Белоусова рассказала, на какие симптомы нужно обращать внимание, и развеяла мифы о туберкулёзе.

Как распознать туберкулёз как можно раньше?

— На ранних стадиях заболевания симптомы практически отсутствуют. По мере его развития может появиться повышенная усталость, слабость, снижение веса без видимых причин, температура в пределах 37-38, которая не может быть объяснена другими причинами, потливость, особенно по ночам. Если это уже лёгочная форма, то в первую очередь внимание на себя обращает кашель, который прогрессирует, кашель сухой, особенно ночью и по утрам, приступообразный, позже может начаться кашель влажный с желто-зелёной мокротой, а на поздней стадии присутствует кровохарканье.

Туберкулёз лечится?

— Конечно. Обычно для лечения туберкулёза используется комбинация антибиотиков, чтобы предотвратить развитие устойчивости к лекарствам и обеспечить эффективное уничтожение бактерий. Лечение туберкулёза длится от нескольких месяцев до года в зависимости от формы и стадии заболевания. Важно завершить курс антибиотиков, соблюдать регулярность лечения и мониторить его эффективность.

Какие медицинские приборы нужно иметь дома, чтобы отслеживать состояние лёгких?

— Во-первых, хочу отметить молекулярные тесты, быстрые и точные, которые могут идентифицировать геном туберкулёзной бактерии и выявить наличие туберкулёза. Во-вторых, во многих электронных часах есть функция измерения сатурации — показателя насыщения крови кислородом. Если уровень снижен, можно заподозрить проблемы с лёгкими. Также существуют мобильные приложения, предназначенные для контроля лечения туберкулёза.

Туберкулёз у детей и взрослых отличается?

— Да, существуют различия из-за особенностей иммунной системы и физиологии детского организма. У детей туберкулёз часто протекает скрыто, что делает его диагностику более сложной. В детском организме туберкулёз чаще поражает лимфатические узлы и другие органы, в то время как у взрослых чаще вовлекаются лёгкие. У детей стандартные методы диагностики туберкулёза могут оказаться менее точными из-за неспецифичности симптомов, поэтому иногда требуется применение дополнительных методов, таких, как туберкулиновые тесты — Манту, диаскинтест или генетические тесты.

Существует ли профилактика туберкулёза?

— На сегодняшний день обязательная иммунизация детей — это основная мера профилактики. Для взрослых вакцина от туберкулёза в настоящее время находится в разработке, проводятся клинические испытания. Что может сделать взрослое население? Правильный образ жизни, банальный ЗОЖ, занятия спортом, отказ от курения, алкоголя и наркотиков, закаливание и, конечно же, флюорография не реже раза в год. Если пришлось пропустить ежегодную флюорографию, то лучше сделать рентгенографию.

Три мифа о туберкулёзе

Миф 1: туберкулёз передаётся при физическом контакте.

Заболевание передаётся воздушно-капельным путём, обычно при длительном и близком контакте с инфицированным человеком, особенно при кашле или чихании.

Миф 2: все, кто долго кашляют, болеют туберкулёзом.

Кашель является одним из симптомов, но он может быть связан с другими заболеваниями. Диагноз должен устанавливаться на основе комплексного медицинского обследования, включая лабораторные тесты.

Миф 3: туберкулёз поражает только лёгкие.

Хотя туберкулёз лёгкого – самая распространённая форма болезни, он может также поражать другие органы, включая лимфатические узлы, почки, кости и даже мозг (туберкулёзный менингит).