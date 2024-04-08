В московской шаурме нашли смертельно опасный стафилококк

Роскачество закупило шаурму в различных сетевых магазинах Москвы и Санкт-Петербурга и провело ее исследования. В итоге в одной из них нашли золотистый стафилококк, который может быть смертельно опасен для человека, рассказали ТАСС в ведомстве.

Уточняется, что стафилококк S. aureus нашли в шаурме, купленной в «Ашане». Кроме того, в продукции этого магазина, а также точки питания Chef Doner обнаружены листерии, которые могут привести к развитию пищевой токсикоинфекции или листериоза. Вероятнее всего, инфекция попала в шаурму от страдающего данным заболеванием работника пункта питания, объяснили в Роскачестве.

Кроме того, в шаурме 15 торговых марок нашли кишечную палочку. Среди них — готовая еда от Ozon fresh, «Вкусвилл», «Мираторг», «Глобус», Restoria, Dostaевский и других. Лишь в двух образцах из 29 исследованных не было найдено никаких нарушений.

Наличие кишечной палочки говорит о плохом санитарном состоянии производства, фекальном загрязнении либо о нарушении условий перевозки и хранения, объяснила врач-инфекционист Анастасия Новикова. Следствием употребления подобной шаурмы может стать пищевое отравление.

Роскачество добавило, что направило информацию в контрольно-надзорные органы для принятия мер. Уточняется, что торговые сети Spar, «Лента», «Ашан» и «Пятерочка» уже провели внутренние расследования.

Ранее хозяин расположенной на Покровке «Шавермы по-московски» Иван Братищев рассказал «Мосленте», как устроен шаурмичный бизнес в столице.