Лекарства от аллергии призвали внести в список запрещенных для водителей препаратов

Лекарства от аллергии имеют множество побочных эффектов, опасных для выполнения ответственных задач. К примеру, антигистаминные препараты могут привести к ДТП при вождении автомобиля, так как часто они вызывают замедление реакции и сонливость, рассказал специалист по токсикологии и фармакологии, врач-патологоанатом Александр Эдигер. В беседе с Общественной Службой Новостей он призвал внести такие лекарства в список запрещенных для автомобилистов.

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Сегодня препараты от аллергии не включены в какие-либо запрещенные списки, однако они вызывают сильную сонливость, снижают скорость реакции, нарушают способность человека сосредоточиться и сохранить внимание, отметил врач.

«То есть, если называть вещи именами — [антигистаминные препараты] практически исключают квалифицированное вождение и любое безопасное вождение вообще», — подчеркнул он.

Опасность, по словам Эдигера, представляют в том числе препараты третьего поколения, хотя и утверждается, что их «побочка» сведена к минимуму. Человеку следует сделать выбор между вождением и приемом лекарств от аллергии, заявил врач и призвал внести антигистаминные в список препаратов, которые запрещены при вождении машины. По его мнению, это поможет не только автомобилистам, но и пешеходам.

Также Эдигер подчеркнул важность серьезного лечения аллергии вместо бездумного приема лекарств, подчеркнув, что в противном случае она может привести к появлению аутоиммунных атак и развитию более страшных заболеваний.

Напомним, врачи считают, что, если на долгое время ограничить контакт с аллергеном, аллергия может полностью пройти, так как иммунная система про него «забудет».