Трихолог назвала болезни, которые ведут к облысению

Облысение является распространенной проблемой, которая может быть следствием различных заболеваний. Об этом сообщила врач — трихолог-дерматолог Мария Васильева.

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Она рассказала, что выпадение волос происходит ежедневно, это связано с циклом их роста.

— Патологическим является выпадение более 10 процентов от общего объема волос с формирующимся поредением в определенных участках (височная, по линии центрального пробора, темени, макушки). Самостоятельно бороться с этой проблемой не рекомендуется, потому что выпадение волос является лишь симптомом, а причин и болезней, которые могли его вызвать, много, — отметила медик в беседе с «Газетой.ру».

Это может быть связано с перенесенным коронавирусом, стрессами и оперативными вмешательствами под наркозом. В этих случаях необходимо полноценно питаться с преобладанием белка в рационе и пользоваться наружными витаминизированными косметическими лосьонами. И через три–четыре месяца рост волос возобновится, рассказала Васильева.

Также облысение может быть связано с заболеваниями щитовидной железы и гормональными изменениями. Тогда необходима консультация эндокринолога и гинеколога, которые помогут нормализовать гормональный фон.

Если речь идет о наследственной потере волос, то необходимо ежедневное применение препаратов, которые улучшают и стимулируют рост волос. В некоторых случаях может потребоваться пересадка, заключила специалист.

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