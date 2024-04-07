Темные пятна на руках появляются из-за воздействия солнечного света. Избавиться от них можно как в домашних условиях, так и с помощью процедур у дерматолога. Об этом aif.ru рассказала врач-дерматолог, косметолог, трихолог Татьяна Егорова.

Многие считают, что пятна на руках появляются из-за недостатка витаминов, однако никакой связи между ними нет. На самом деле главные причины темных пятен — это воздействие солнечного света, бытовой химии и наследственность. Врач рекомендовала наносить кремы с SPF-фильтром 50 на руки перед выходом на улицу, в том числе зимой. Крем нужно регулярно обновлять течение дня: для этого не требуется ничего сверхъестественного — всего лишь вымыть руки и нанести средство заново. Если же пигментация уже есть, следует посетить врача.

Обычно для борьбы с пятнами используют кремы с блокатором тирозина — фермента, который провоцирует развитие пигмента. Также полезны средства с кислотами и профессиональные процедуры: плазмолифтинг, фотоомоложение.