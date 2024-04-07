Терапевт Каримова объяснила, в чем опасность головокружения

Люди, страдающие атеросклерозом, артериальной гипертензией и ишемической болезнью сердца, чаще ощущают перепады атмосферного давления. Головокружение может быть сигналом начинающегося инсульта. По мнению Айслу Каримовой, риск недуга при резкой смене погоды повышается и у здоровых.

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«В периоды температурных колебаний таким людям необходимо обратиться к врачу, чтобы назначить профилактическое лечение, при необходимости скорректировать артериальное давление. При любом головокружении или изменении ритма сердца, при повышенном или пониженном давлении необходимо прекратить любую деятельность и вызвать скорую помощь», – отметила Каримова в беседе с Regions.

Метеочувствительным людям стоит тщательнее следить за артериальным давлением и сердечным ритмом. Специалист советует снизить физические нагрузки, сократить потребление вредной еды и пить больше жидкости.

Ранее невролог Мария Бехер объяснила, как восстановиться после инсульта. При поражении головного мозга в первую очередь страдает речь. Над ее восстановлением должны работать как врачи, так и члены семьи.