Гинеколог рассказала о вреде хронического стресса

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала главный внештатный специалист по гинекологии Депздрава Москвы, заместитель главного врача ГКБ 52 Вера Коренная.

«Стрессы — это значимый фактор, влияющий на репродуктивную функцию. Для женщины гораздо страшнее, с точки зрения её здоровья, не острый и сильный стресс, а длительный хронический и, может быть, не совсем ярко выраженный. То есть, когда она шла, на неё упал кирпич, и она сильно испугалась, — вряд ли повлияет на менструальный цикл. А если ежедневно ей что-то капает и капает на мозг, она всё время в стрессе, в напряжении, нарушение сна. Это тоже болезнь нашего века, когда вроде легла вовремя спать, взяла телефон, и вот мы в соцсетях листаем картинки. Синий цвет экрана раздражает определенные структуры в головном мозге. В итоге часа в три она понимает, ей нужно спать, потому что завтра все-таки надо рано вставать. Это всё влияет на работу мозга, который регулирует работу яичников».

В условиях «выживания» организм «отключает» репродуктивную функцию для экономии энергии, добавила врач.

«Почему так происходит? Природа очень мудрая. Она выключает ту функцию, которая не нужна, потому что на неё расходуются лишние энергетические запасы. Когда ты выживаешь в какой-то критической ситуации — мозг отключает лишнее. Почему начинают выпадать волосы, менструальная функция? Для выживания это лишнее».

Ранее гинеколог ВОЗ Любовь Ерофеева рассказала, что в 50 лет риск рождения ребёнка с синдромом Дауна выше, чем в 30. С возрастом в генетическом материале накапливаются нарушения.