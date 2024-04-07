Сомнолог рассказала, почему снятся ночные кошмары

Ночные кошмары могут возникать не только из-за развития психических расстройств, но и из-за проблем со здоровьем. Об этом Banki.loans рассказала врач-сомнолог, невролог Елена Царева.

По ее словам, при возникновении у человека ночных кошмаров нужно рассматривать не только психологические причины такие, как стресс, тревога, прием психотропных препаратов, но и факторы, связанные со здоровьем во время сна.

«Изменение дыхания, работы сердца и движения во сне могут спровоцировать ночные кошмары. Содержание ваших снов часто зависит от того, что происходит с организмом, когда вы спите. Так, если повышается пульс и температура, во снах могут возникнуть картины с погонями, спорами, борьбой. При нарушениях дыхания во сне многие пациенты описывают кошмары с сюжетами удушения и утопления, то есть ситуации, где дыхания не хватает», - рассказала спикер.

Врач отметила, что в связи с этим, важно рассматривать у взрослых людей подход к кошмарам с двух аспектов - со стороны психических состояний и физического здоровья во сне.

«Прежде чем решиться на длительную психотропную терапию под контролем психотерапевта, имеет смысл начать решать эту проблему с визита к сомнологу для проведения исследования сна, чтобы исключить более простые причины кошмаров», - сказала Царева.

Сомнолог подчеркнула, что до похода к врачу можно попробовать наладить гигиену сна, постараться устранить стрессовые факторы и организовать качественный отдых.

«Желательно при этом сохранить регулярную физическую активность умеренной интенсивности и полноценное сбалансированное питание с содержанием витаминов группы В, магния, кальция при отсутствии противопоказаний со стороны врача», - объяснила специалист.

Эксперт посоветовала не затягивать этот процесс. Если в течение месяца нет желаемого эффекта, нужно обратиться к врачу.