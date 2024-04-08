Врач перечислила главные симптомы развивающейся депрессии

Главными симптомами депрессии, при которых следует обратиться к врачу, является двухнедельное нарушение сна и аппетита. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала психиатр Виктория Читлова.

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По ее словам, при развивающейся депрессии у человека может наблюдаться подавленное настроение как минимум две недели. Также нарушается сон и аппетит — пациент может толстеть или худеть, быстро все забывает, спит слишком много либо слишком мало.

«У человека возникает апатия, безрадостность, нежелание что-либо делать, в голове крутятся без конца мрачные мысли, что либо мир плохой, либо я плохой», — объяснила Читлова.

Она подчеркнула, что причинами депрессии может быть стресс, а также генетическая предрасположенность.