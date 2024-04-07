Врач рассказал о клещах, живущих на лице у 90 процентов людей

На лице у 90 процентов людей живут клещи, но чаще всего они никак не влияют на их жизнь. Однако иногда они могут вызывать зуд, раздражение и провоцировать демодекоз.

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Как рассказала врач-дерматовенеролог Анастасия Зубова, небольшие клещи, которые называются «демодекс» (Demodex), могут быть в волосяном фолликуле. У людей демодекс встречается на лице, особенно на лбу, щеках, по бокам носа, ресницах и наружных ушных каналах. Иногда это вызывает состояние демодекоза.

В случае если биоценоз нарушается, клещ может начать активно размножаться. Это происходит после различных кожных заболеваний, а также после использования местных гормональных мазей. Кроме того, на распространение демодекоза влияют нарушение в работе систем организма, эндокринной, нервной или сосудистой систем, патологии обменных процессов и заболевания ЖКТ, пишут "Известия".

Для того чтобы поставить диагноз, необходимо обратиться к врачу-дерматовенерологу, который сделает это на основании анамнеза или обнаружения клеща в соскобах кожи.