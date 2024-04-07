Смертельные последствия воспаления ушей назвал оториноларинголог

Боль в ушах может стать причиной таких серьезных заболеваний, как риносинусит, отогенный менингит, парез лицевого нерва, и даже привести к смертельным последствиям. Об этом aif.ru рассказал врач-оториноларинголог Богдан Кулешов.

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Врач отметил, что на развитие отита, или воспаления уха, влияет не только переохлаждение. Чтобы человек заболел, необходимы вирус или бактерия.

Отит могут вызвать те же возбудители, что поражают верхние дыхательные пути, так как полость уха сообщается с полостью носа посредством евстахиевой трубы. Именно через нее инфекция и попадает в уши. При осложнениях после простуд в основном воспаляется слизистая оболочка среднего уха, но бывает, что развивается одновременное воспаление носоглотки и евстахиевой трубы. В тяжелых случаях это приводит к повреждениям барабанной перепонки, которая расплавляется под воздействием гноя, и он начинает вытекать наружу.

По словам врача, это хороший исход, так как, если гной останется внутри, возникнет вероятность развития отогенного менингита. Тогда гной может попасть в оболочку головного мозга, и человеку потребуется экстренная операция. Еще одним осложнением на фоне отита может стать парез лицевого нерва, при котором заболевший теряет способность управлять мышцами с одной или с двух сторон лица.

Чтобы избежать подобных состояний, врач посоветовал не заниматься самолечением, особенно не прикладывать к больным ушам спиртовые компрессы и горячие грелки. При подозрении на отит нужно срочно обратиться к врачу.