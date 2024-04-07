Почему в старости становится трудно жевать? Врач назвала четыре причины

С возрастом у организма возникает множество проблем, которые в итоге влияют на здоровье и качество жизни. Но если с умом подходить к делу и вовремя обращаться к врачам, то можно сохранить здоровый и бодрый настрой на долгие годы. Специалистка рассказала, почему в старости становится труднее жевать.

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Почему становится трудно жевать

Стоматолог-ортопед Александра Ланцева объяснила, почему в старости не получается жевать так же бодро и качественно, как и раньше, пишет «Вечерняя Москва». В этом виноваты:

изменение состава слюны (её становится меньше); износ зубов (первоначальный рельеф стирается); потеря зубов (приводит к уменьшению подходящих продуктов); атрофия челюстной кости (из-за неё сложнее поставить зубные протезы).

Как отсрочить проблемы с жеванием

Поддержание гигиены полости рта (в том числе регулярные чекапы у врачей и правильный уход за зубами и дёснами); Использование зубных протезов (если с родными зубами не повезло, можно установить протезы); Диета (с обилием мягких и легкоусвояемых продуктов с необходимыми питательными веществами) Гимнастика для челюстных мышц (поможет укрепить их).