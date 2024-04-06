Названо новое смертельное заболевание, которое переносят клещи

Обычно укус клеща связывают с рисками подхватить клещевой энцефалит или боррелиоз. Насекомых с такими инфекциями можно встретить в средней полосе России, в Сибири и на Дальнем Востоке. Но оказалось, что есть ещё одна очень опасная и тяжёлая болезнь, которую переносят эти насекомые. О ней изданию «ФедералПресс» рассказал вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев.

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Опасная болезнь

По словам эксперта, конго-крымская геморрагическая лихорадка, которую могут переносить клещи в южных районах страны и в Крыму, — тяжёлое заболевание с высоким летальным исходом. Поначалу заболевание не отличить от простуды, но потом ко всему прочему прибавляется высокая температура, тошнота и головная боль. В этих случаях стоит срочно обращаться к врачу.

Какие ещё болезни переносят клещи

Ранее врач-инфекционист Оксана Сабурова рассказала, что опасен не сам укус клеща, а заболевания, которые он может переносить. Это могут быть: - боррелиоз; - клещевой энцефалит; - эрлихиоз; - омская геморрагическая лихорадка; - другие.

Как защититься от клещей

Лучше отдавать предпочтение закрытой, светлой одежде из плотных тканей, посоветовал ранее начальник отдела мониторинга биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамат Кунафин. Важно выбирать брюки, кофту с длинными руками, закрывать шею и носить головной убор.