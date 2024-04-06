В какие регионы можно переехать на время цветения

Самый эффективный способ уменьшить или даже устранить контакт с пыльцевым аллергеном — это переехать на время цветения в другую климатическую зону. Об этом «Парламентской газете» рассказала руководитель Центра профпатологии Клинической больницы № 85 ФМБА России, кандидат медицинских наук, пульмонолог, заслуженный врач РФ Ирина Титова.

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По словам Титовой, при аллергии на пыльцу деревьев лучше на время отправиться в южные регионы, к пыльце сорных трав — в северные. Однако в июне от пыления злаковых трав можно спастись только в пустыне или в Заполярье, а такое радикальное решение проблемы не всегда осуществимо на практике, тем более что у многих аллергия длится почти все лето, добавила она.

«Приэльбрусье считается оптимальной климатогеографической зоной для лечения больных бронхиальной астмой. Истоки терапии в условиях гор лежат в многочисленных наблюдениях исследователей разных лет, показавших, что жители горных районов редко страдают бронхолегочными заболеваниями», — подчеркнула Титова.

Она отметила, что эти наблюдения в дальнейшем легли в основу разработки санаторно-курортного лечения больных бронхиальной астмой в условиях высокогорья. Низкое атмосферное давление в горных регионах — один из основополагающих факторов эффективного воздействия на бронхолегочный аппарат.