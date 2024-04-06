Нейробиолог рассказал о последствиях хронического стресса

По словам специалиста, страх и стресс - выработанные в ходе эволюции защитные механизмы. Однако, если это состояние затягивается, то оно начинает разрушать организм и провоцировать различные заболевания.

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В норме стресс помогает адаптироваться к окружающей среде, в небольших дозах он даже полезен. Если же он становится хроническим, то разрушает организм и провоцирует язву желудка. Иммунная система тоже может пострадать. Это повышает риск инфекционных заболеваний и онкологии. Зачастую проявляются те недуги, к которым у человека изначально есть склонность.

На хронический стресс может указывать профессиональное выгорание, когда теряется интерес к работе и вещам, которые раньше радовали. В этом случае можно обратиться к психологу. Тело тоже даст о себе знать. В этот период наблюдается задержка воды в организме, отёки.

Эксперт советует найти оптимальный баланс между трудом и отдыхом, а также иметь какие-то другие занятия, кроме основной работы. Кроме того, следует дозировать воздействие информационного потока на мозг, пишет RT.

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