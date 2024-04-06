Как подобрать лучший тонометр

Россиянам рассказали, как подобрать подходящий тонометр

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Неправильно подобранная манжета может исказить показания тонометра: если она слишком тесная, то давление будет занижено, а если слишком свободная — завышено. Кардиолог Полина Концедайло подчеркнула важность индивидуального подбора манжеты и сравнения результатов автоматических тонометров с механическими, считаемыми более точными.

Стандартная манжета, входящая в комплект большинства приборов, не всегда подходит, что может повлиять на точность измерений. Если стандартная манжета не подходит, можно приобрести другую, но важно убедиться, что она совместима с тонометром и правильно подходит по размеру.

При выборе манжеты для измерения артериального давления необходимо учитывать обхват плеча: для каждого диапазона размеров плеча существует соответствующий размер манжеты. Также следует помнить, что автоматические тонометры, хоть и удобны, не всегда подходят для пациентов с сахарным диабетом из-за особенностей их руки.