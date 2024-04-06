Российские ученые разработали новый метод борьбы с пандемиями

Специалисты с кафедры нейротехнологий Института биологии и биомедицины изучили динамику распространения COVID-19 в течение первых 300 дней пандемии по всему миру и выявили математические закономерности в поведении людей.

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Они обнаружили, что реакция общества на риск заболевания и принятые ограничения имели значительное влияние на распространение инфекции. Доцент кафедры Иннокентий Кастальский, автор исследования, пояснил, что они выявили зависимость реакции людей от социокультурных традиций в 169 странах.

Для каждой страны были определены коэффициенты мобилизации и истощения, отражающие принятие обществом правил поведения и уровень интереса к ним. Эти результаты будут полезны для формирования национальных стратегий борьбы с пандемиями, отметил Кастальский. Исследование опирается на теорию общего адаптационного синдрома, согласно которой человек, подвергаясь воздействию внешних факторов, проходит через стадии тревоги, мобилизации и истощения в попытках справиться с обстоятельствами.

Разработанная в ННГУ модель позволяет математически прогнозировать скорость распространения пандемии, оценивать эффективность принимаемых противоэпидемических мер, а также предсказывать продолжительность пика заболеваемости и другие параметры.

Кроме того, исследование показало, что реакция россиян на новую информацию была несколько медленной, однако они продолжали придерживаться введенных ограничений дольше, чем это было необходимо. Этот паттерн поведения типичен для стран с большой территорией. Напротив, испанцы и французы были более отзывчивыми и быстро мобилизовывались, что способствовало стабилизации ситуации.

Планируется, что в будущем ученые создадут систему математических моделей для разработки эффективных стратегий противодействия эпидемиям в различных регионах мира и странах.

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