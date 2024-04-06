Как помочь человеку при укусе змеи?

Различные опасности могут подстерегать человека в теплое время на даче, в парке или в лесу. Например, змеи, которые могут заползти на участок. Что можно и чего нельзя делать при укусе ядовитых пресмыкающихся, рассказала Общественная Служба Новостей.

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В первую очередь, эксперты предостерегают от высасывания яда из ранки в месте укуса. Этот способ опасен для самого спасателя, так как яд может впитаться в кровь через слизистую полость рта. Также нельзя вырезать пораженный участок – так в рану можно занести инфекцию. Кроме того, бесполезны и вредны наложение жгута выше места укуса, прижигание раскаленными на огне предметами или порохом, использование пропитанных алкоголем компрессов и прием спирта внутрь.

Сразу после укуса пострадавшему необходимо обеспечить полный покой. При этом он не должен передвигаться самостоятельно. Рану нужно продезинфицировать антисептическим средством и наложить стерильную повязку, не пережимая место укуса. Чтобы замедлить распространение яда в организме, надо ограничить подвижность пострадавшего органа и приложить к месту укуса что-то холодное. Для ускорения выведения яда поможет обильное питье.

После оказания первой помощи человека следует доставить в больницу. Транспортировать его необходимо в лежачем положении.

Ранее эксперты рассказали, что нужно сделать, чтобы обезопасить приусадебное хозяйство от появления змей. Для этого необходимо поддерживать порядок на территории, своевременно убирать мусор, спиленные и погибшие деревья.