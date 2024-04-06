Названы симптомы, которые выдают проблемы с щитовидной железой

Щитовидная железа (ЩЖ) — это небольшой орган внутренней секреции, расположенный на передней поверхности шеи, вырабатывающий гормоны, которые оказывают влияние практически на все процессы, происходящие в организме. Но как понять, что в ее работе произошел сбой? Ответ на этот вопрос «Вечерней Москве» дала врач терапевт-эндокринолог сети «Клиника Фомина» Ирина Ленькина.

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— Щитовидная железа секретирует гормоны тироксин (Т4) и трицодтиронин(Т3) и в свою очередь регулируется тиреотропным гормоном (ТТГ) гипофиза, — отметила специалист.

По ее словам, щитовидка регулирует:

процессы роста и развития;

обмен веществ;

функцию нервной и пищеварительной систем;

ритм сердечных сокращений;

частоту дыхания и многое другое.

— По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), распространенность заболеваний щитовидной железы занимает среди всех эндокринных нарушений второе место после сахарного диабета. Различными дисфункциями щитовидной железы страдает не менее 1/3 населения Земного шара, — сообщила Ленькина.

Причины заболеваний щитовидной железы

Причины заболеваний ЩЖ различны, но на первом месте стоит недостаточность поступления йода в организм, продолжила врач:

— Хроническая нехватка йода — причина 80 процентов заболеваний щитовидной железы.

Другими факторами, как рассказала эндокринолог, являются:

наследственность;

генетические причины;

аутоиммунные состояния;

врожденные дефекты развития;

лекарственные препараты и др.

Заболевания ЩЖ можно разделить на две группы:

с нарушением функции щитовидной железы (гипотиреоз — пониженная функция, гипертиреоз — избыточная функция ЩЖ);с нарушением структуры щитовидной железы (узловые/полиузловые/диффузные зобы, опухоли ЩЖ).

Симптомы

Симптомы заболеваний ЩЖ очень разнообразны и не специфичны, подчеркнула терапевт. К ним относятся:

слабость;

утомляемость;

сонливость;

немотивированный набор или снижение массы тела;

отечность;

сухость кожных покровов;

частое сердцебиение;

выпадение волос;

«ком в горле»;

потливость;

раздражительность;

нарушение менструального цикла у женщин и др.

— Также заболевания долгое время могут протекать бессимптомно, — предупредила Ленькина.

Диагностика и профилактика

При наличии этих симптомов специалист порекомендовала посетить врача-эндокринолога, который проведет необходимые обследования:

для оценки функции щитовидной железы, как правило, достаточно сдать анализ на ТТГ;для оценки структуры щитовидной железы врач на приеме проводит пальпацию щитовидной железы и при необходимости направляет пациента на УЗИ.

По мнению терапевта, профилактика заболеваний щитовидной железы существует.