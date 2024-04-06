Названы симптомы, которые выдают проблемы с щитовидной железой

От «кома в горле» до потливости: какие симптомы выдают проблемы с щитовидной железой
Щитовидная железа (ЩЖ) — это небольшой орган внутренней секреции, расположенный на передней поверхности шеи, вырабатывающий гормоны, которые оказывают влияние практически на все процессы, происходящие в организме. Но как понять, что в ее работе произошел сбой? Ответ на этот вопрос «Вечерней Москве» дала врач терапевт-эндокринолог сети «Клиника Фомина» Ирина Ленькина.
— Щитовидная железа секретирует гормоны тироксин (Т4) и трицодтиронин(Т3) и в свою очередь регулируется тиреотропным гормоном (ТТГ) гипофиза, — отметила специалист.
По ее словам, щитовидка регулирует:
процессы роста и развития;
обмен веществ;
функцию нервной и пищеварительной систем;
ритм сердечных сокращений;
частоту дыхания и многое другое.
— По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), распространенность заболеваний щитовидной железы занимает среди всех эндокринных нарушений второе место после сахарного диабета. Различными дисфункциями щитовидной железы страдает не менее 1/3 населения Земного шара, — сообщила Ленькина.
Причины заболеваний щитовидной железы
Причины заболеваний ЩЖ различны, но на первом месте стоит недостаточность поступления йода в организм, продолжила врач:
— Хроническая нехватка йода — причина 80 процентов заболеваний щитовидной железы.
Другими факторами, как рассказала эндокринолог, являются:
наследственность;
генетические причины;
аутоиммунные состояния;
врожденные дефекты развития;
лекарственные препараты и др.
Заболевания ЩЖ можно разделить на две группы:
с нарушением функции щитовидной железы (гипотиреоз — пониженная функция, гипертиреоз — избыточная функция ЩЖ);с нарушением структуры щитовидной железы (узловые/полиузловые/диффузные зобы, опухоли ЩЖ).
Симптомы
Симптомы заболеваний ЩЖ очень разнообразны и не специфичны, подчеркнула терапевт. К ним относятся:
слабость;
утомляемость;
сонливость;
немотивированный набор или снижение массы тела;
отечность;
сухость кожных покровов;
частое сердцебиение;
выпадение волос;
«ком в горле»;
потливость;
раздражительность;
нарушение менструального цикла у женщин и др.
— Также заболевания долгое время могут протекать бессимптомно, — предупредила Ленькина.
Диагностика и профилактика
При наличии этих симптомов специалист порекомендовала посетить врача-эндокринолога, который проведет необходимые обследования:
для оценки функции щитовидной железы, как правило, достаточно сдать анализ на ТТГ;для оценки структуры щитовидной железы врач на приеме проводит пальпацию щитовидной железы и при необходимости направляет пациента на УЗИ.
По мнению терапевта, профилактика заболеваний щитовидной железы существует.
— И здесь главным моментом является профилактика йододефицита. Наиболее универсальный метод — использование в пищу йодированной соли. Почему соль? Ее употребляют практически все, это дешево, доступно и эффективно. Женщинам, планирующим беременность, беременным и кормящим дополнительно назначаются препараты йода, — добавила специалист.