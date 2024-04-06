Онищенко напомнил правила безопасности в сезон активности клещей

С наступлением тепла в большинстве регионов проснулись клещи, с этого момента необходимо соблюдать простые, но очень важные правила при выходе на природу. Об этом сообщил «Парламентской газете» бывший главный санитарный врач России, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

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По словам Онищенко, зонами риска в такие периода являются леса и поля с высокой травой. После прогулки на природе рекомендуется тщательно проверить себя на наличие клещей и удалить их как можно быстрее в случае их обнаружения.

«После улицы важно себя полностью просмотреть, особенно детей, на предмет присасывания. У нас доступная медицина, которая поможет изъять паразита. Если вы идете в лес или травянистую местность, максимально закрывайте тело, не собирайте полевые цветы и другие растения», — уточнил Онищенко.

Эксперт подчеркнул, что в случае обнаружения паразита на коже и его удаления, следует обязательно сдать клеща на обследование. Дальнейшие действия зависят от слов медиков. Важно помнить, что клещи могут быть активны даже в городской среде, особенно в парках, поэтому следует быть бдительным и соблюдать меры предосторожности.